محمد صلاح يشجع ميار شريف بعد الإنجاز التاريخي.. وبطلة التنس : شكراً للملك المصرى

حرص الدولى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، على تشجيع ميار شريف بطلة مصر للتنس، والملقبة "بفتاة مصر الذهبية"، بعد ما تمكنت فى حفر أسمها بالذهب فى عالم التنس لتحقيقها انجاز تاريخي، عقب أن أصبحت أول لاعبة مصرية فى التاريخ تفوز بمباراة فى أي بطولة من بطولات التنس العظمي، بطولة رولان جاروس.

وقام النجم العالمى بإعادة تغريد لصفحة بطولة رولان جروس التى علقت على فوز ميار شريف فى البطولة لأول مرة فى تاريخ التنس المصري وعلقت "تصنع التاريخ".

ومن جانبها ، وجهت ميار شريف رسالة شكر إلى محمد صلاح علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ، "شكراً للملك المصري علي التشجيع".



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وأصبحت ميار شريف أيقونة للتنس المصرى، بعد تحطيمها للارقام القياسية، إضافة إلى مشاركتها فى آخر نسختين من بطولة براج المفتوجة بالتشيك، ومشاركتها فى النسخة التي أقيمت سبتمبر الجارى، ومن قبلها بطولة يوليو الماضى، بخلاف الميدالية الذهبية التى حققتها بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب نوفمبر الماضى، بعد التغلب على لاعبة جنوب أفريقيا ستورم سيمونز بنتيجة 2/0 .

وتسعى ميار شريف لحصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى للعبة التنس من أجل التقدم فى التصنيف العالمى للعبة، لتكون ضمن أفضل مائة لاعبة على مستوى العالم، خاصة أنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها فى حصد المزيد من البطولات والوصول إلى النهائيات، و قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا كانت قد وصلت الى الرقم 151 على مستوى العالم.

ووصل رصيد ميار شريف من البطولات إلى ثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في المنافسات الدولية للعبة التنس، ما زال أمامها الكثير لتحصد الكثير و المزيد من الألقاب الفترة المقبلة، لتستحق عن جدارة لقب "فتاة مصر الذهبية".



