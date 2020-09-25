هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

الرئيسية الارشيف أهم الاخبار

أوسة يُعلق على مشاركته فى 400 مباراة بالدورى وتحدى الأرقام القياسية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أوسة يُعلق على مشاركته فى 400 مباراة بالدورى وتحدى الأرقام القياسية

أوسة يُعلق على مشاركته فى 400 مباراة بالدورى وتحدى الأرقام القياسية

أبدى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة سعادته بالوصول الى المباراة رقم 400 ببطولة الدوري المصري الممتاز، متمنيا كسر الأرقام القياسية لعدد المباريات خلال المواسم المقبلة، وقال أن الرقم الذى حققه يعود الفضل فيه إلى الأندية التى تشرف بالدفاع عن ألوانها على مدار مسيرته التى يتمنى استكمالها لتحقيق المزيد من الانجازات.

 

واحتفل فريق وادى دجلة بوصول "أوسة" إلى 400 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، ليُسجل رقمًا جديدًا له خلال مشاركته فى منافسات الدوري الممتاز، بعدما حرس مرمى فريقه فى أمام سموحة، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

وتسلم محمد عبد المنصف قميص دجلة باسمه وعليه رقم 400، احتفالاً بالمشاركة التاريخية التي تحققت أمام سموحة السكندري، أضاف محمد عبد المنصف في تصريحات خاصة لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير أن الوصول الى المباراة رقم 400 يأتي بفضل كل الأندية التي شاركت معها عبر مسيرتي وهو أمر أشعر بفخر به بالإضافة الى تقديم كل الشكر للاعبين وكل أفراد المنظومة وعلى رأسهم العمال الذين اعتبرهم لهم دور كبير فيما نصل فيه كلاعبين في كرة القدم.

 

وقال محمد عبد المنصف إنه لم يفكر في الاعتزال ولا يلتفت إلى عامل السن وأن القرار في النهاية لقدرته على العطاء في الملاعب خاصة وأنه استطاع في الفترة الماضية استطاع أن يفقد الكثير من وزنه لمساعدته على التألق في الملاعب وشدد الحارس الدولي السابق أن طموحاته في الملاعب لم تتوقف ويتمنى أن يكسر الأرقام القياسية لعدد المباريات خلال المواسم المقبلة.

وشارك أوسة فى تاريخه مع جميع الأندية التى شارك معها فى تاريخ الدورى المصرى، منذ حوالى 24 موسمًا وصلت عدد دقائق لعبه خلالها إلى حوالى 35000 دقيقة وذلك قبل مباراة سموحة المقامة حاليا، وتحديدًا منذ موسم 1996 – 1997، مع أندية مزارع دينا والزمالك والجونة وإنبى ووادى دجلة.

ويحتل أوسة المركز الثانى فى قائمتى اللاعبين الأكثر مشاركة فى عدد من الدقائق وعدد من المباريات فى البطولة بعد الحارس المعتزل عصام الحضرى، الذى يحمل الرقمين، بينما يتفوق أوسة على جميع لاعبى الدورى فى عدد المواسم التى شارك فيها وهى 24 موسمًا.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوسة يُعلق على مشاركته فى 400 مباراة بالدورى وتحدى الأرقام القياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إخترنا لك

هل تصاب المراهقات بسرطان الثدي؟ وما أعراضه؟

0 تعليق