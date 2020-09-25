مواطن يحرر محضرًا ضد جاره بسبب باسورد الواى فاى بدمياط

وقعت مشادة بين جاريين فى دمياط بسبب النت وتبادل الطرفين الاتهامات حيث اتهم أحد الاشخاص جاره باستغلال النت الخاص به واستغلال الباسورد الخاص بجهاز الواى فاى، دون إذن منه الأمر الذى أدى إلى ضعف سرعة النت لديه.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطه أول دمياط اليوم بلاغًا من المواطن " ا. ح" وذلك لإبلاغه عن واقعه قيام جار له باستغلال الباس وورد الخاص بجهاز الواي وفاي الخاص به لفترة طويلة واستخدام المشكو في حقه للنت بدون وجه حق طيلة هذه المدة، وقيد المحضر برقم 2864 لسنه 2020 أول دمياط.

ومن جانبه حرر المواطن الأخر " ا. م. م" محضر تعدى وسب وقذف ضد جاره على خلفية مشاجرة نشبت بينهما بسبب اتهام الأول له باستغلال الباسورد الخاص به، وتحرر عن ذلك محضر برقم ٢٨٤٩ لعام ٢٠٢٠ اداري قسم أول دمياط وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.



