نشرة الحصاد من "تليفزيون اليوم السابع".. السيسى يوجه بسداد متأخرات المصدرين.. وترحيل 3 متهمين بقضية فيرمونت من لبنان.. 18مليون ج...

قدم "تليفزيون اليوم السابع" نشرة أخبار الحصاد لأهم وآخر الأخبار محليا وعالميا حتى الساعة، من إعداد رامي نوار، وبدأ الموجز بخبر عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ونائب وزير المالية"، تناول متابعة مؤشرات الأداء المالى خلال شهرى يوليو وأغسطس 2020، وإجراءات الدولة لتلبية الاحتياجات المالية للقطاعات المختلفة فى إطار التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

ووجه الرئيس بالاستمرار فى متابعة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا لضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة... كما وجه الرئيس بالسداد النقدى للمتأخرات المتراكمة لصالح المصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، والبالغة حوالى 20 مليار جنيه، وذلك ترسيخاً لجهود الدولة في مساندة وتوفير سيولة إضافية لقطاعي الصناعة والتصدير.

كما جاء في نشرة الحصاد، خبر تلقى «النيابة العامة» إخطارًا من الأنتربول بإلقاء القبض على المتهمين «أحمد طولان» و«عمرو حسين» و«خالد حسين» في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة، وذلك استجابة لما اتخذه «مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة» من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية (بيروت)..وتتابع "النيابة العامة" ، وفق بيان أصدرته اليوم ،إجراءات ترحيلهم اليوم حيث أقلعت الطائرة التي تقلهم في غضون الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وسيجري عرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم بعد وصولهم، وذلك في إطار استئناف التحقيقات بالواقعة.

وتضمنت نشرة الحصاد، خبر نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة بشأن إغلاق كافة محطات المترو من صباح غد الجمعة وحتى صباح السبت، نتيجة أعمال صيانة ضرورية، مؤكدةً أن حركة المترو بكافة خطوطه الثلاثة يومي الجمعة والسبت منتظمة وتسير بشكل طبيعي من الساعة 5.15 صباحاً حتى الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.. وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى تهدف إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما جاء في نشرة الحصاد، استقبل مطارا أسيوط وسوهاج الدوليين، الخميس، أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية منذ استئناف الشركة رحلاتها إلى المطارين، بعد فترة توقف دامت لأشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا وتوقف الرحلات الجوية على مستوي العالم بسبب الجائحة، ومن المقرر أن تُسير الشركة 4 رحلات أسبوعياً إلى مطارى أسيوط وسوهاج خلال الفترة المقبلة.. وتم استقبال الطائرات بتقليد رش المياه وتقديم الورود للركاب، وكان في استقبالهم الطيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط والطيار هشام فريد مدير مطار سوهاج

قال السفير الفرنسى في القاهرة، ستيفان روماتيه، إن مصر تبذل جهودا مرضية للخروج من أزمة كورونا الطاحنة، والتي ضربت العالم أجمع، وبات يعانى منها اقتصاديا، لافتاً إلى أن منحنى الإصابات بفيروس كورونا في مصر أصبح ينخفض مقارنة بالدول الأوروبية، وأوضح السفير، أنه من المتوقع أن تشهد مصر نموا إيجابيا في 2020 – 2021، في الوقت الذى ستشهد فيه الاقتصاديات في مناطق أخرى بالعالم انخفاضا حادا في معدلات النمو، متابعا: "أول الدروس في أزمة كورونا يتعلق بضرورة وضع ملف الصحة على رأس الأولويات بالعلاقات الفرنسية المصرية.

عربيا.. أكد مجلس القضاء الأعلى فى لبنان أن التحقيقات التى يباشرها المحقق العدلى (قاضى التحقيق) فادى صوان فى واقعة انفجار ميناء بيروت البحري، تُجرى بتجرد ومهنية ووفق خطة تستهدف كشف كافة الملابسات والوصول إلى النتائج كاملة بأسرع وقت ممكن دون تسرع، وأنه لا توجد أية اعتبارات أو "خطوط حمراء" سوى تحقيق العدالة.. وذكر مجلس القضاء الأعلى اللبناني أن المحقق، يعمل بصورة يومية على ملف التحقيق ويتابع دراسة مسرح الجريمة وتحليل كل المعطيات المرتبطة به.

وإلى الشأن الدولى، أعلنت وزيرة الصحة في بلجيكا ماجي دوبلوك، أن أول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستتوفر في بلادها اعتبارًا من مارس المقبل، أوضحت الوزيرة أن تسليم اللقاحات سيتم على دفعات شهرية، و سيتم إعطاء اللقاحات أولاً للعاملين في المجال الصحي، ومن ثم للأشخاص الأكثر ضعفًا ككبار السن مثلا.. ويأتي ذلك بعدما رفع مجلس الأمن البلجيكي كان أمس قيود السفر للخارج بصرف النظر عن الوضع الوبائي للوجهة المقصودة، كما اختصر مدة الحجر الصحي لسبعة أيام بدل أربعة عشر، وخفف قواعد ارتداء الكمامات في المدن.

رياضياً.. رفض مسئولو النادي الأهلي الإقدام على خطوة الإعلان عن فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة قبل يوم 1 أكتوبر المقبل بسبب الشرط الجزائي المدون في عقده والذي تقدر قيمته براتب 6 أشهر وهو ما يعادل مليون و150 الف دولار أى ما يوازي 18 مليون جنيه مصري، ويخشى مسئولو النادي الأهلي أن يستخدم فايلر الإعلان عن الفسخ من قبل إدارة الأهلي في مقاضاة الأهلي وشكواه للفيفا، والمطالبة بقيمة الشرط الجزائي حتى في حالة الاتفاق من الآن على فسخ التعاقد في المدة المُحددة.

ونبقى مع أخبار الرياضة العالمية، حيث توج فريق بايرن ميونخ الألماني، بكأس السوبر الأوروبى للمرة الثانية في تاريخه، بعدما قلب الطاولة على نظيره إشبيلية الإسبانى، بتحويل تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب "بوشكاش أرينا" فى العاصمة المجرية بودابست في مواجهة سوبر أوروبا 2020، حيث انتهت التسعين دقيقة الأصلية بالتعادل الإيجابى 1-1 ليتجه اللقاء للأشواط الإضافية الذى نجح فيها العملاق البافارى في تسجيل هدف الفوز.

ونختم حصادنا الأخبارى مع أخبار الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والرياح معتدلة، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط احيانا على السواحل الغربية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



