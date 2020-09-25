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ليفربول ضد أرسنال.. صلاح يواجه الننى فى مواجهتين خلال 72 ساعة

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ليفربول ضد أرسنال.. صلاح يواجه الننى فى مواجهتين خلال 72 ساعة

ليفربول ضد أرسنال.. صلاح يواجه الننى فى مواجهتين خلال 72 ساعة

يواجه ليفربول، بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، نظيره فريق أرسنال، الذى يضم بين صفوفه نجم خط الوسط محمد الننى، فى مواجهتين خلال 72 ساعة، فى الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ودور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية، ويستضيف ليفربول، فى التاسعة من مساء الاثنين المقبل، نظيره فريق أرسنال، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، وكما يتقابل الفريقين مرة أخرى، دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية، فى التاسعة إلا الربع من مساء الخميس المقبل، على ملعب "أنفيلد" أيضا، معقل الريدز، وكان ليفربول، فى غياب محمد صلاح، قد تأهل لدور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه الساحق على مضيفه فريق لينكولن سيتي، من الدرجة الثانية، بنتيجة 7 – 2.

فى المقابل صعد فريق الجانرز، بمشاركة محمد الننى، على حساب مضيفه فريق ليستر سيتي، بالفوز عليه بنتيجة 2 – 0.

ونجح كلا من ليفربول وأرسنال، فى تحقيق الفوز، خلال أول جولتين من الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، إذ تغلب الريدز، على ليدز يونايتد وتشيلسي، بنتيجة 4 – 3 و 2 – 0، على التوالى، بينما تخطى أرسنال كلا من فولهام ووست هام يونايتد بنتيجة 3 – 0 و 2- 1 ، على التوالى.

جدير بالذكر أن، ليفربول، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، بينما توج أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ونجح الجانرز، فى التفوق على الريدز، فى لقاء الدرع الخيرية بركلات الترجيح 5 – 4.

 

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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