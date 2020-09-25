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بدء إغلاق شارع المطبعة بدار السلام فى الاتجاه لكورنيش النيل

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بدء إغلاق شارع المطبعة بدار السلام فى الاتجاه لكورنيش النيل

بدء إغلاق شارع المطبعة بدار السلام فى الاتجاه لكورنيش النيل

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، منذ قليل، إغلاق شارع المطبعة بدار السلام جزئيا، تزامناً مع تركيب باكيات حديدية ثقيلة للسور الخارجى بالمحكمة الدستورية العليا.

 

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور حيث تتطلب الأعمال غلق جزء من شارع المطبعة بدائرة قسم شرطة دار السلام فى الطريق المتجه إلى كورنيش النيل، وكذلك الجزء من المسطح الواقع أمام المحكمة الدستورية العليا بشارع الكورنيش بمحافظة القاهرة.

 

وتستمر الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى السادسة صباحاً على مدار 3 أيام بدأت أمس الخميس وتنتهى صباح غدا السبت، حيث نسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وانتشرت الحملات بالمحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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