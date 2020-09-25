"المصل واللقاح": الحصول على لقاح الإنفلونزا لا يحمى من فيروس كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الحصول على لقاح الإنفلونزا لا يحمى من الإصابة بفيروس الكورونا، ولا توجد أي علاقة بين اللقاحين فكل منهما يوفر حماية من الفيروس الخاص به.

وأضاف رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح لـ"اليوم السابع"، منظمة الصحة العالمية أوصت بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا حتى لا تحدث جائحتين خاصة فى فصل الشتاء الذى يكثر فيه الإصابة بالإنفلونزا، وتابع: نحن فى ظل جائحة كورونا وبدخول فصل الشتاء يظهر تحدى انتشار فيروس الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد أنه لا يوجد أي تشابه بين الأجسام المضادة المتعلقة بالإنفلونزا والكورونا، وأوضح أنه يمكن الحماية من فيروس الإنفلونزا ومن الإصابة المتعلقة بالالتهاب الرئوى من خلال الحصول علي لقاحى الإنفلونزا والالتهاب الرئوى وهو ما يقلل من الإصابة بالمرض ويحمى من حدوث المضاعفات.

وأضاف أفضل توقيت للحصول علي لقاح الإنفلونزا شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وفيها يتفاعل المصل مكونا أجسام مضادة للحماية من العدوى، وتابع: يحظر علي الأشخاص المصابين بحساسية من البيض والأطفال الأقل من 6 شهور والمصابين بمتلازمة الشلل الرباعى الحصول على لقاح الإنفلونزا كما يفضل الإسراع في الحصول على اللقاح.

