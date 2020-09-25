محمد شبانة فى تلفزيون اليوم السابع: رمضان صبحى يتسبب فى أزمة داخل المنتخب بسبب كهربا

كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون "اليوم السابع"، أن رمضان صبحى، المنتقل حديثًا إلى صفوف نادى بيراميدز، تسبب فى أزمة داخل صفوف المنتخب الأول، بقيادة حسام البدرى، بعد الاستقرار بنسبة كبيرة على استبعاد اللاعب من معسكر المنتخب فى شهر نوفمبر والذى يتخلله مباراتى توجو فى الفترة من ٩ إلى ١٧ نوفمبر المقبل، وذلك بسبب ابتعاد اللاعب عن المباريات الرسمية منذ أكثر من ٨ أشهر.

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تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تليفزيون اليوم السابع، أن محمود كهربا، صانع ألعاب الأهلى، تسبب فى أزمة داخل صفوف المنتخب خاصة من قبل بعض مسئولو نادى الزمالك بعد الاستقرار على استبعاد رمضان صبحى خاصة أن البدرى سبق له وضم محمود كهربا وقت أن كان محترفًا فى نادى الافيس البرتغالى وتم الاستعانة به مع المنتخب أمام كينيا بداعى أن كهربا من العناصر الأساسية ليطالب مسئولو الزمالك بضم رمضان للمنتخب فى شهر نوفمبر اسوة بكهربا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

