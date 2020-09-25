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منال سلامة: شيخ أفتى لابنى بدخول الممثلين النار

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منال سلامة: شيخ أفتى لابنى بدخول الممثلين النار

منال سلامة: شيخ أفتى لابنى بدخول الممثلين النار

قصت الفنانة منال سلامة موقفًا مزعجًا حدث لها، حين ذهب ابنها إلى المسجد لآداء صلاة الجمعة، وعاد باكيًا فسألته عن السبب فقال: "أنت يا ماما هتدخلى النار لأنك ممثلة، وعمو الشيخ هواللى قال لى ذلك".

 

وأضافت "سلامة"، فى تصريحات إعلامية: "أخدته فى حضنى، وقلت له الشيخ لا يعرف جميع المملثين، ومش هدخل النار زى ما قالك.. فيه ممثلين هيدخلوا النار وممثلين هيدخلوا الجنة، وفيه شيخ هيدخل الجنة، وشيخ هيدخل النار".

 

وأكملت سلامة، أنها ذهبت إلى هذا الشيخ وتحدثت معه بالأحاديث والآيات القرآنية، فلم يرد عليها.

 

وكانت الفنانة منال سلامة وابنتها تعرضتا لحادث سير على طريق العلمين بمنطقة وادى النطرون، وذلك نتيجة انفجار إطار السيارة الخاصة بها أثناء قيادتها. وقال المخرج عادل أديب، زوج الفنانة منال سلامة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن زوجته وابنتهما تعرضا لحادث على طريق العلمين، مضيفا: "ولكن العناية الإلهية أنقذتها وأصيبت ببعض الكدمات وتم نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم".

 


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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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