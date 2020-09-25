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حكيم يرقص على أنغام "صحاب أونطة" ويدعو جمهوره للمشاركة فى التحدي.. فيديو

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حكيم يرقص على أنغام "صحاب أونطة" ويدعو جمهوره للمشاركة فى التحدي.. فيديو

حكيم يرقص على أنغام "صحاب أونطة" ويدعو جمهوره للمشاركة فى التحدي.. فيديو

شارك الفنان حكيم جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يرقص على أغنيته الجديدة "صحاب أونطة" بعدما نشره على تيك توك، موجها رسالة إلى جمهوره قائلا: "ورونى هترقصوا إزاى واشتركوا فى تحدى صحاب أونطة، على تيك توك، وأحسن ٥ هيحضروا معايا تصوير الكليب الجديد".

وفي وقت سابق، احتفل النجم حكيم، بتخطى عدد مشاهدات كليب أغنيته الجديدة "صحاب أونطة" مليون مشاهدة، بعد يومين فقط من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل، مدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.

أغنية "صحاب أونطة" تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، ومن كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل، وإنتاج (lion ofEgypt)، ويدخل تطبيق نچمو المتخصص فى خلق حالة من التواصل بين النجوم والمعجبين من كل أنحاء العالم كأحد رعاة للأغنية.

يذكر أن حكيم سبق وتعاون مع أكبر صناع الموسيقى فى العالم، منهم الموزع كوينسى جونز، مكتشف مايكل جاكسون، نارادا مايكل وستيفى وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، جوموز وتوماس رمسيس من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامى من إنجلترا، بينما كانت آخر أعمال المخرج حسام الحسينى، كليب "تيك توك" مع النجم محمد رمضان، والذى طرحه خلال الفترة الماضية. 

الفنان حكيم
الفنان حكيم

 

حكيم يرقص على أغنيته صحاب أونطة
حكيم يرقص على أغنيته صحاب أونطة

 

حكيم
حكيم

 

 

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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