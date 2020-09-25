أحمد خالد صالح فى صورة جديدة مع والده الراحل.. وهنادي مهنا: ربنا يصبرك يا حبيبي

شارك الفنان أحمد خالد صالح متابعيه على موقع إنستجرام بصورة جديدة له استرجع فيها أيامه مع والده الفنان الراحل خالد صالح، حيث ظهرا معًا خلال الصورة الذى تم تركيبها، وظهر خلالها كم الشبه بين الثنائي، كما علق عليها بكتابة دعوات إلى والده الراحل قال فيها: "رحمة الله ورضوانه عليك يا حبيبي، يا رب ينَعمك ويغفرلك ويرحمك ويجمعنا بيك علي خير.. أللهم أبدله بالإحسان إحسانًا وبالذنب عفوًا وغفرانًا، اللهم أره مكانه من جناتك واجمعه بالصالحين والأنبياء واجمعنا بهم علي خير يا رب، خيرك وعملك الصالح معيشني مش محتاج حاجة، ربنا يجعلنا في ميزان حسناتك، يا والدي ويجمعنا بيك علي خير يا حبيبي".

من ناحيتها حرصت الفنانة هنادي مهنا خطيبة أحمد خالد صالح على التعليق على بوست الأخير حين كتبت: "ربنا يرحمه ويصبر قلبك يا حبيبي، أنا متأكدة أنه فى مكان أحسن".



تعليق هنادي مهنا

من ناحية أخرى انشغل الفنان أحمد خالد صالح والفنانة أسماء جلال بتصوير عدد من مشاهد مسلسلهما الجديد "أنصاف مجانين" فى المعادى، وذلك بعدما انطلق العمل الشهر الماضى فى مصر الجديدة وتم تصوير منه 5 أيام فقط، خاصة أن بطلى العمل مرتبطان بتصوير أعمال أخرى فى نفس التوقيت.

"أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، وتكتب له السياريو والحوار مريم نعوم، وإخراج عمر رشدى، ومقرر عرضه على احدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثه حول شاب يعاني "الشيزوفرينيا"، وبحاجة إلى نقل قلب، وعقب إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح مصاحباً له، ويطالبه بمساعدته فى العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله، كى يتسنى له أن يرتاح راحة أبدية.

يذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد خالد صالح كان فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال وجسد شخصية الشيخ مبروك، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.

أما أسماء جلال تواصل تصوير مشاهدها فى مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، حيث تقدم أسماء دور بطلة من بطلات العمل الأربعة اللاتي استعانت بهن الشركة المنتجة لبطولة الجزئيين الرابع والخامس، حيث تشارك في البطولة كلاً من ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وإخراج مصطفى أبو سيف.

