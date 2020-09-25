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الأهلى يغري يانكون بـ15 الف دولار شهريًا و يهدد البلايلى بالتراجع عن ضمه

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الأهلى يغري يانكون بـ15 الف دولار شهريًا و يهدد البلايلى بالتراجع عن ضمه

الأهلى يغري يانكون بـ15 الف دولار شهريًا و يهدد البلايلى بالتراجع عن ضمه

 

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن وجود محاولات من النادي الأهلي، مع ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي بالفريق الأول من أجل اقناعه بالاستمرار مع الفريق حال رحيل المدير الفني رينيه فايلر ، قائلا : "مسؤولو الأهلي، أغروا مدرب الحراس بزيادة راتبه خمسة الاف دولار ليصبح 15 ألف دولار فى الشهر بدلا من 10 الاف، وهو ما رحب به يانكون، الذى لديه رغبة في الاستمرار مع المارد الأحمر" ، و جاء عرض الأهلى بعد التغير فى مستوى  محمد الشناوي حارس الأهلى مستويات متميزة منذ قدوم يانكون الي القلعة الحمراء مطلع الموسم الماضي.

 

وكشف ياسين فى تصريحات تليفزيونية أن مسؤولي النادي الأهلي هددوا الجزائري يوسف البلايلي لاعب اهلي جدة السعودي بتجميد المفاوضات معه وعدم ضمه في فترة الانتقالات الجارية ،  "مسؤولو الاهلي اكتشفوا  أن اللاعب قام بعمل تفويض لأحد وكلاء اللاعبين للتفاوض مع إدارة بيراميدز بشأن ضمه، وهو ما اعتبره البعض خطوة من اللاعب من أجل زيادة قيمة عقده". وتابع  "الأهلي أبلغ اللاعب بالتراجع عن الصفقة في حالة عدم إلغاء التفويض".

أسدل الستار على علاقة النادى الأهلى مع مدربه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بعد رحلة تستحق لقب رحلة "الشهد والانجازات" بعدما بدأت بغموض وانتهت بتحقيق إنجازات وأرقام قياسية مميزة ، حيث حقق المارد الأحمر تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذ أن خلف المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 على يد بيراميدز ليصبح بطلا للرهان الرابح من مسئولى القلعة الحمراء.

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محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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