الأهلي يُفاضل بين 3 مدربين عالميين براتب أقل من فايلر

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي يمتلك 3 سير ذاتية لمدربين عالميين أصحاب سيرة ذاتية قوية يتم المفاضلة فيما بينها لتولي المهمة الرسمية خلفاً للمدرب السويسري رينيه فايلر الذي سيرحل مطلع أكتوبر المقبل، أضاف أحمد شوبير خلال برنامجه المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس": "فايلر سيرحل بشكل نهائي عن الأهلي ولن يواصل مهامه عقب مباراة طنطا في الدوري مشدداً على أن المدرب السويسري يصر على الرحيل في هذا التوقيت".

أوضح أحمد شوبير أن المدربين الثلاثة المطروحين على النادي الأهلي يمتلكون تاريخا تدريبياً كبيراً للغاية وسيتقاضون رواتب أقل بكثير مما يحصل عليه رينيه فايلر حاليًا، وانتقد أحمد شوبير ما وصفه بانطباع المدرب عن وصف التعامل الراقي معه من قبل إدارة محمود الخطيب بالضعف وهو ما دفع مجلس الإدارة لحسم القرار.

وواصل أحمد شوبير: "الأهلي لم يعرض حتى الآن على أي من المدربين المحليين سواء كان عماد النحاس أو محمد يوسف وان كان هناك ترحيب شديد من قبل نادي المقاولون العرب للتنازل عن المدير الفني لهم تقديراً لدوره الكبير في صفوف الفريق خلال الفترة الماضية بخلاف رفضه عرضاً بثلاثة أضعاف في وقت سابق ما يعني أن الإدارة تقدر مساعدته على تحقيق طموحاته، ونفس الحال محمد يوسف الذي ينتظر إشارة ناديه وهو ما اعتاده النادي من أبناءه في أي موضع.



