التعليم تحدد 30 إجراء وقائى لحماية الطلاب من كورونا فى العام الدراسى الجديد

ناقشت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، قواعد الوقاية من فيروس كورونا للعام الدراسي 2020-2021. ويقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالي أبرز توصيات وزارة الصحة مع التربية والتعليم للمدارس لحماية الطلاب من كورونا. -تحديد المهام والأدوار الخاصة بالمسئىولين فى المدارس. - التحليل الدوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة. - متابعة المخالطين للاكتشاف المبكر للحالات والحد من انتقال العدوى. - رفع الوعي لجميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية بما فيهم أسر الطلاب. - الالتزام بإتباع التوصيات الخاصة بمنع انتقال العدوى بالمنشآت التعليمية. - تطبيق دليل مكافحة الأمراض المعدية وخاصة الكورونا المستجدة عند إعادة فتح المدارس. - تطبيق إجراءات غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون. - التهوية الجيدة واستخدام الأغراض الشخصية فقط. - عدم استخدام أغراض الغير. - ترك مسافة آمنة بين الطلاب وعدم المصافحة. - عدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم. - تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترات كافية والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنزل. - قيام المعلم بتنظيم دخول الطلاب بشكل آمن للفصل والجلوس بالطريقة التي تضمن عدم انتقال العدوى. - حفاظ المعلم على التباعد الجسدى بينه وبين الطلاب. - عرض الطريقة الآمنة لمزاولة الطلاب للأنشطة الرياضية المدرسية. - تحقيق التباعد أثناء عملهم في مجموعات وما يجب أن يُتبع أثناء الفسحة المدرسية. ـ كل معلم يرافق طلابه من الطابور إلى الفصل وينظم دخولهم وجلوسهم. - يجلس كل طالب في ديسك منفصل، ومرعاة التباعد بين الطلاب. ـ خروج الطلاب لتناول الطعام فى فسحتين بتوقيتات مختلفة. - يتناول كل طالب الطعام والشراب الخاص به. - غسيل اليدين بالماء والصابون بشلك دورى. - الصعود من الفسحة بشسك لمنظم من خلال طابور يراعى التباعد الجسدى. ـ عند القيام بأنشطة رياضية يراعي تطبيق إجراءات مكافحة كورونا. ـ توافر أعداد كبيرة من دورات المياه. - عدم الانتظار فى فناء المدرسة أو الحمامات. - تطهير الأسطح المشتركة باستمرار. ـ تخصيص غرف عزل. ـ ارتداء الكمامات للعاملين بها. ـ تحقيق التباعد فى قاعاة الأكل داخل المدرسة. ـ التهوية للفصول والمعامل ومنع التدخين وتجمعات أولياء الأمور ودخول الطلاب بانتظام.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم تحدد 30 إجراء وقائى لحماية الطلاب من كورونا فى العام الدراسى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.