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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 / 9 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 / 9 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 / 9 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

ينشر "اليوم السابع" مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 25 / 9 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش على ستاد المكس بالإسكندرية ومباراة مصر المقاصة والمقاولون العرب على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الاتحاد السكندرى وإنبى على ستاد الإسكندرية في ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة .

موعد مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش

تقام مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش في تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة على ستاد المكس بالإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز طلائع الجيش علي وادى دجلة بهدف دون رد في نفس الجولة.

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ويحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 وتعادل في 12 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

موعد مباراة مصر المقاصة والمقاولون العرب

تقام مباراة مصر المقاصة والمقاولون العرب في الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة لن تخلو من الإثارة الكروية ، يدخلها الفريق الفيومى منتشياً بعد التعادل السلبى مع الاهلى بطل الدوري في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل ذئاب الجبل مع زعيم الثغر بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

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ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 14 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وانبى

تقام مباراة الاتحاد السكندرى وانبى في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين اللذان يملكان نفس الرصيد من النقاط ، ويدخل زعيم الثغر مباراة الليلة بعد التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الفريق البترولى على الاسماعيلى بهدف دون رد في نفس الجولة.

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ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 وتعادل في 11 وخسر في 8 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

 

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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الكلمات الدلائليه:
فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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