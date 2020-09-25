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السعودية تعلن وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوى

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السعودية تعلن وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوى

السعودية تعلن وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوى

صدر عن الديوان الملكي بالمملكة العربية ، وفقا لما أوردته الوكالة الرسمية "واس"، اليوم البيان التالي:

وجاء نص بيان الديوان الملكي،:" انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ في مدينة الرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"

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محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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