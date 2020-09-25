الأرصاد تتوقع نشاط للرياح اليوم وأمطار خفيفة واضطراب للملاحة البحرية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة على بعض المناطق، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.
ويتوقع الخبراء كذلك أن يكون الطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
درجات الحرارة فى القاهرة 33 23
درجات الحرارة في الإسكندرية 29 24
درجات الحرارة في وادى النطرون 31 23
درجات الحرارة في طنطا 33 23
درجات الحرارة في شبين الكوم 34 23
درجات الحرارة في دمنهور 32 24
درجات الحرارة في بلطيم 29 24
درجات الحرارة في مطروح 29 24
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