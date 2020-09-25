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وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان مسجد بمسقط رأس مفتى الجمهورية اليوم

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وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان مسجد بمسقط رأس مفتى الجمهورية اليوم

وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان مسجد بمسقط رأس مفتى الجمهورية اليوم

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وفضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، مسجد التقوى بمسقط رأس المفتى فى زاوية أبو شوشة التابعة لمركز الدلنجات ضمن 16 مسجدا تفتتحها الوزارة فى البحيرة.

تواصل وزارة الأوقاف خطتها لعمارة بيوت الله، وتوسعها فى افتتاح وتجديد المساجد، حيث تفتتح الوزارة اليوم 77 مسجدًا فى 13 محافظة ضمن خطتها المتكاملة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خطبة الجمعة فى مسجد التقوى بعنوان "الصدق فى الأقوال والأفعال والهمم" الذى حددته الوزارة وعممته على جميع الأئمة للالتزام به نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 77 مسجدًا في 13 محافظة اليوم الجمعة، حيث تفتتح فى البحيرة 16 مسجدا، وفى سوهاج 7  مساجد، وفى القليوبية 3 مساجد، وفى الدقهلية 5 مساجد، وفى كفر الشيخ 5 مساجد، وفى المنيا 7 مساجد، وفى أسيوط 8 مساجد، وفى المنوفية 5 مساجد، وفى الشرقية مسجد، وفى أسوان 3 مساجد، وفى قنا 5 مساجد، وفى الفيوم 5 مساجد، وفى الجيزة 7 مساجد.

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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