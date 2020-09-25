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قطع المياه عن بولاق الدكرور وأرض اللواء بالجيزة 8 ساعات تبدأ مساء اليوم

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قطع المياه عن بولاق الدكرور وأرض اللواء بالجيزة 8 ساعات تبدأ مساء اليوم

قطع المياه عن بولاق الدكرور وأرض اللواء بالجيزة 8 ساعات تبدأ مساء اليوم

تشهد مناطق حى بولاق الدكرور وأرض اللواء بالجيزة، اليوم الجمعة، انقطاع مياه الشرب، لمدة 8 ساعات تبدأ الساعة 10 مساء غدا الجمعة، حتى 6 صباح السبت، وذلك بسبب أعمال تحويل خط مياه بمسار محور ترعة الزمر.

وأكدت محافظة الجيزة أنه نظراً لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبري بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم ، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط علي خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة الأمر الذي يترتب عليه قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق ( حي بولاق الدكرور – أرض اللواء ) لمدة 8 ساعات وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة حتي الساعة 6 من صباح غدا السبت.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما أعلنت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

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محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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