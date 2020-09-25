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زينة فى أحدث صور لها مع أصدقائها: عشرة العمر

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زينة فى أحدث صور لها مع أصدقائها: عشرة العمر

زينة فى أحدث صور لها مع أصدقائها: عشرة العمر

شاركت الفنانة زينة متابعيها على موقع انستجرام بعدة صور لها مع اصدقائها، وتضمنت الصور النجوم تامر حسني، وكابتن الزمالك السابق حازم إمام، بالإضافة إلى مجموعة من أصدقائها، حيث علقت علي الصورة بوصفهم أنهم أصدقاء العمر.

زينة بصحبة اصدقاءها
زينة بصحبة اصدقاءها

 

وكان النجم تامر حسني ظهر مع الفنانة زينة وشقيقتها يرقصون علي أغنيته الجديدة "اختراع"، في أحد الحفلات الخاصة، والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها حيث حققت 20 مليون مشاهدة.

زينة مع اصدقاءها
زينة مع اصدقاءها

 

وانتهى النجم تامر حسنى من تسجيل جميع أغانى ألبومه "خليك فولاذى" الجديد، ويعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية عليه، من مكساج وماستر، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة، وننشر أسماء 11 أغنيةت منه، الأولى بعنوان "بحبك" من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توما، والثانية "اختراع" دويتو مع محمود العسيلى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، والثالثة "قد الفراق" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع إسلام زكى.

 

زينة مع مجموعة من اصدقاءها
زينة مع مجموعة من اصدقاءها

 

 

والرابعة بعنوان" هقولها تانى" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقى، والخامسة "دولوقتى ارتاح" من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، والسادسة "أنت لوحدك" من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع إلهامى دهيمة، والسابعة "تعرف فلان" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع يحيى يوسف.

 

والثامنة "فجأة افترقنا" من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر على، وتوزيع يحيى يوسف، والتاسعة "قولني كلام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع على فتح الله، والعاشرة "مبطلناش إحساس" من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، والأغنية الحادية عشر عن تناقضات الحياة، من كلمات حمادة السيد، وألحان مديح محسن، وتوزيع أمير محروس.

 

يشار إلى أن تامر حسنى طرح مؤخرا كليب "اختراع" مع المطرب محمود العسلى، ولاقى نجاحاً كبيراً، كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى، كما يعد الكليب التجربة الأولى في الإخراج لتامر حسنى.

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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