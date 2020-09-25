أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2153 ليصل إلى 280223 إجمالا.
وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 15 حالة إلى 9443.
وفى وقت سابق، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى ألمانيا ارتفع بواقع 2143 ليصل إلى 278070 إجمالا، وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 19 حالة إلى 9428.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى ألمانيا 2153 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق