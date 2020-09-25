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ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى ألمانيا 2153

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ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى ألمانيا 2153

ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى ألمانيا 2153

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس في ألمانيا ارتفع بواقع 2153 ليصل إلى 280223 إجمالا.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 15 حالة إلى 9443.

وفى وقت سابق، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى ألمانيا ارتفع بواقع 2143 ليصل إلى 278070 إجمالا، وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 19 حالة إلى 9428.

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محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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