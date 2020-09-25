هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

الرئيسية الارشيف أهم الاخبار

مستشار الرئيس لشئون الصحة: احتمال إنتاج لقاح لكورونا خلال أكتوبر ونوفمبر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مستشار الرئيس لشئون الصحة: احتمال إنتاج لقاح لكورونا خلال أكتوبر ونوفمبر

مستشار الرئيس لشئون الصحة: احتمال إنتاج لقاح لكورونا خلال أكتوبر ونوفمبر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر مازالت في حرب مع فيروس ، ومصر تستعد بكل الطرق لمواجهة أي طارئ بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الاستعداد لابد أن يكون من الشعب أيضا، موضحا أن مصر ليست بحاجة إلى المستشفيات الميدانية الآن، ولكن لابد أن تعمل باستمرار حتى تكون جاهزة.

 

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "هناك احتمال كبير أن يتم إنتاج تطعيمات ضد فيروس كورونا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، ومرحلة التجارب السريرية هي أخطر المراحل التي لابد أن يكون هناك حرص  شديد فيها، ولقاح أكسفورد توقفت لمدة 3 أيام في إحدى مراحل تجربته لظهور أعراض جانبية على أحد المرضى"

 

وقال: "إن الكمامة تمثل جزء كبير من الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن لابد أن يصطحبها إجراءات الوقاية اللازمة المتمثلة في التباعد الاجتماعي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار الرئيس لشئون الصحة: احتمال إنتاج لقاح لكورونا خلال أكتوبر ونوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إخترنا لك

آخر ظهور للفنان محمود ياسين قبل وفاته.. شاهد كيف كان؟؟

أخبار ذات صلة

0 تعليق