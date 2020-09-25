اليوم.. مصر المقاصة يخشى مفاجأت المقاولون العرب بالدوري فى الجبل الأخضر

يستضيف مصر المقاصة نظيره المقاولون العرب في الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة الكروية ، يدخلها الفريق الفيومى منتشياً بعد التعادل السلبى مع الاهلى بطل الدوري في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل ذئاب الجبل مع زعيم الثغر بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 14 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لـ "على عاشور" مديراً فنياً مؤقتاً للمقاصة عقب رحيل إيهاب جلال عن منصبه ويسعى لترك بصمة جيدة في أول ظهور له مع الفريق الفيومى فيما شدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على لاعبيه ضرورة استعادة قطار الانتصارات لمواصلة ملاحقة الزمالك وبيراميدز على المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام المقاولون العرب مكون من :" محمود حمدي- عصام صبحي - أحمد مودي - محمد دبش - أحمد محسن - خالد أوتشو - صلاح ريكو - محمد إبراهيم - ميدو جابر -باولن فوافي - عمرو مرعي".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام المقاصة مكون من :" محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، كريم مصطفى حسن الشامى، أحمد الشيمى، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيرى".



