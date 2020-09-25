هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

هجوم شرس على منة شلبي بسبب هذه الصورة الفاضحة.. شاهد

احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

احذري.. هذه أسباب الهالات السوداء

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

الرئيسية الارشيف أهم الاخبار

عيد ميلاد النجم الأسمر ويل سميث .. موهبة نادرة وفضيحة و 4 أفلام متوقفة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عيد ميلاد النجم الأسمر ويل سميث .. موهبة نادرة وفضيحة و 4 أفلام متوقفة

عيد ميلاد النجم الأسمر ويل سميث .. موهبة نادرة وفضيحة و 4 أفلام متوقفة

يحتفل النجم الأسمر ويل سميث بعيد ميلاده الـ 52 اليوم الجمعة 25 سبتمبر، وسميث ذاعت شهرته من خلال حسه الكوميدي، رغم ذلك توقف النجم في تقديم أفلام الاكشن والحركة والتي صنع فيها نجاح كبير، مثل Bad Boys for Life، Hancock، و I Am Legend وهو الفيلم الذي اثبت من خلاله قدراته التمثيلية ف90% من أحداثه يظهر فيها ويل وحيدا.

202007140215111511
 

 

REl4amNJYUllY21ibUhjbW1FY21IY21qbUlsbVRiSw
 

 

وما أعطي ثقل لموهبة النجم ويل سميث هو تنوعه في تقديم الشخصيات، حتي الاستعراض والغناء لم يصعب عليها حيث حقق نجاح باهر من خلال تقديم دور "جني"، من خلال النسخة الحيه من فيلم ديزني الكلاسيكي "علاء الدين" .

805107-ويل-سميث-يحتفل-بعيد-ميلاده-ال51-(4)
ويل-سميث-يحتفل-بعيد-ميلاده-ال52

ولدي سميث تقريبا 4 أفلام في طور الإنتاج كلها متوقفة بسبب جائحة التي أثرت علي جميع الصناعات ومنها السينما، وتلك الأفلام هي King Richard، و Bad Boys 4، و Bright 2، و The Council، وبعيدا عن تأثير كورونا علي أعمال ويل سميث، فكان عام 2020 ملئ بالإحداث للنجم، فمنذ شهرين تقريبا تصدر ويل سميث وزوجته جادا سميث قوائم البحث وذلك بعدما اعترفت جادا أنها قامت بخيانة سميث من قبل وهي تجلس أمامه في بث مباشر علي فيس بوك، وهو ما آثار جدل كبير وخاصة بعدما اظهر سميث تفاهمه لما فعلته زوجته وهذا الأمر الذى اثار استغراب متابعيه، ومن ثم مر الأمر بعد نشر العديد من الشائعات التي تزعم انفصال الزوجين لكن الأزمة مرت بسلام وظل ويل وجادا سميث معا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عيد ميلاد النجم الأسمر ويل سميث .. موهبة نادرة وفضيحة و 4 أفلام متوقفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

مجددَّا.. قضية قتيل فيلا نانسي عجرم تعود الى الواجهة برواية كاملة (شاهد)

أخبار ذات صلة

0 تعليق