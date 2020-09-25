عيد ميلاد النجم الأسمر ويل سميث .. موهبة نادرة وفضيحة و 4 أفلام متوقفة

يحتفل النجم الأسمر ويل سميث بعيد ميلاده الـ 52 اليوم الجمعة 25 سبتمبر، وسميث ذاعت شهرته من خلال حسه الكوميدي، رغم ذلك توقف النجم في تقديم أفلام الاكشن والحركة والتي صنع فيها نجاح كبير، مثل Bad Boys for Life، Hancock، و I Am Legend وهو الفيلم الذي اثبت من خلاله قدراته التمثيلية ف90% من أحداثه يظهر فيها ويل وحيدا.









وما أعطي ثقل لموهبة النجم ويل سميث هو تنوعه في تقديم الشخصيات، حتي الاستعراض والغناء لم يصعب عليها حيث حقق نجاح باهر من خلال تقديم دور "جني"، من خلال النسخة الحيه من فيلم ديزني الكلاسيكي "علاء الدين" .



ويل-سميث-يحتفل-بعيد-ميلاده-ال52

ولدي سميث تقريبا 4 أفلام في طور الإنتاج كلها متوقفة بسبب جائحة كورونا التي أثرت علي جميع الصناعات ومنها السينما، وتلك الأفلام هي King Richard، و Bad Boys 4، و Bright 2، و The Council، وبعيدا عن تأثير كورونا علي أعمال ويل سميث، فكان عام 2020 ملئ بالإحداث للنجم، فمنذ شهرين تقريبا تصدر ويل سميث وزوجته جادا سميث قوائم البحث وذلك بعدما اعترفت جادا أنها قامت بخيانة سميث من قبل وهي تجلس أمامه في بث مباشر علي فيس بوك، وهو ما آثار جدل كبير وخاصة بعدما اظهر سميث تفاهمه لما فعلته زوجته وهذا الأمر الذى اثار استغراب متابعيه، ومن ثم مر الأمر بعد نشر العديد من الشائعات التي تزعم انفصال الزوجين لكن الأزمة مرت بسلام وظل ويل وجادا سميث معا.

