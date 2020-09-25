اليوم.. بيراميدز يقدم شريف إكرامى فى مؤتمر صحفى بالدفاع الجوى

يعقد نادى بيراميدز، فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا بإحدى قاعات ملعب الدفاع الجوى، لتقديم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الجديد، الذى تم التعاقد معه عقب انتهاء علاقته بالنادى الأهلى، حيث يقام المؤتمر أسوة بما تم مع رمضان صبحي الوافد الجديد من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، ونفس الأمر سيتم مع أحمد فتحي ولكن بنهاية الموسم الكروي الحالي.

وكان شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى السابق، انتهى من تصوير برومو الإعلان التشويقى لانتقاله لصفوف بيراميدز، بداية من الموسم الجديد، حيث صور الحارس الإعلان على خطى رمضان صبحى، لاسيما وإن إدارة الفريق السماوى ترغب فى الإعلان عن صفقة إكرامى بعقد مؤتمر صحفى يليق باسم النادى واللاعب مثلما حدث مع رمضان. وكان عمرو بسيونى مدير التعاقدات ببيراميدز أكد إنهاء النادى اتفاقه مع شريف إكرامى لينضم للفريق بداية من الموسم المقبل، بعد أن أنهى الحارس علاقته بالنادى الأهلى بشكل رسمى، وأصبح حرًا من حقه التوقيع لأى فريق آخر.

فى سياق أخر، نفى مصدر مسئول ببيراميدز، وجود علاقة بين ناديه وإستقالة إيهاب جلال من تدريب مصر المقاصة، موضحاً إن بيراميدز ليس له أى علاقة باستقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة، وإن المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش سيستمر فى قيادة بيراميدز، خاصة فى ظل ضيق الوقت بسبب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، وأوضح المصدر تصريحاته إن بيراميدز يحترم تعاقدات الأندية مع المدربين أو اللاعبين، ولا يمكن أن يتم التفاوض مع مدرب كان مازال مرتبط بعقد مع المقاصة، وكذلك لا يمكن أن يتم التفاوض مع لاعب مرتبط بعقد مع ناديه إلا عن طريق الأخير.

وطلب إيهاب جلال من إدارة المقاصة سداد مستحقاته المتأخرة منذ ما يزيد عن 4 اشهر، وكذلك رواتب عمال غرف الملابس التي صرفها إيهاب جلال من "جيبه الخاص" بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي منذ فترة، كما طلب ايهاب جلال من ادارة المقاصة 40 الف جنيه قيمة حقن وعلاج دفعها لعلاج حسني فتحى لاعب الفريق من جيبه الخاص ايضا، وتقدم إيهاب جلال بشكوى رسمية ضد إدارة ناديه يطلب فيها فسخ تعاقده مع النادي بسبب عدم حصوله علي مستحقاته وراتبه الشهرى لمدة تزيد عن الـ 4 أشهر، كما قدم الجهاز المعاون لايهاب جلال شكاوي مماثلة ضد إدارة المقاصة، ولم يقود إيهاب جلال مران اليوم ولا جهازه المعاون، بسبب ازمة المستحقات قبل مغادرة ملعب التدريب.

