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بيراميدز يزيد أوجاع الاسماعيلي ويهزمه 3/1 في الدوري .. فيديو

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بيراميدز يزيد أوجاع الاسماعيلي ويهزمه 3/1 في الدوري .. فيديو

بيراميدز يزيد أوجاع الاسماعيلي ويهزمه 3/1 في الدوري .. فيديو

نجح فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز في الفوز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف واحد، أحرز أهداف بيراميدز  طارق طه في الدقيقة 27 بعد تنفيذ ركلة حرة بإتقان، ومحمد فاروق في الدقيقة 67 من تسديدة رائعة، ونبيل عماد دونجا في الدقيقة 86، بينما أحرز محمد مخلوف هدف الاسماعيلي الوحيد في الدقيقة 89 ، وذلك خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في لقاء لم تنقصه الإثارة الكروية، بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 54  محتلاً المركز  الثالث  ، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة   31 محتلاً المركز الثاني عشر.

جاءت المباراة متوسطة المستوى سيطر بيراميدز على معظم أحداثها وأهدر لاعبوه العديد من الفرص لمضاعفة النتيجة، فيما لاحت للإسماعيلي أكثر من 3 فرص على مدار المباراة رغم عدم سيطرته على الكرة كثيراً، ولكن لاعبيه لم يحسنوا استغلالهم.

وشهدت المباراة تألق عبد الله السعيد نجم بيراميدز والذي نجح في صناعة العديد من الفرص الخطيرة لزملائه قبل استبداله في الدقائق الأخيرة من عُمر اللقاء كما تفوق انتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز في التفوق على ريكاردو المدير الفني للاسماعيلي.

دخل الدراويش اللقاء بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على حرس الحدود بهدف دون رد في نفس الجولة.

 

 

 

 

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محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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