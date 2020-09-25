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قطع المياه عن مركز أبو النمرس بالجيزة بالكامل 12 ساعة اليوم

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قطع المياه عن مركز أبو النمرس بالجيزة بالكامل 12 ساعة اليوم

قطع المياه عن مركز أبو النمرس بالجيزة بالكامل 12 ساعة اليوم

تشهد مدينة أبو النمرس بالجيزة، و8 قرى تابعة لها، انقطاع المياه لمدة 12 ساعة، اليوم الجمعة، حيث أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم تنفيذ الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس و سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه ما يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقري التابعة لها ( طموه – شبرامنت – زاوية أبو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة ) وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، حتي الساعة السادسة من صباح غدا السبت.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت أنه نظراً لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبري بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم ، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط علي خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة الأمر الذي يترتب عليه قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق حي بولاق الدكرور – أرض اللواء ) لمدة 8 ساعات وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، حتي الساعة 6 من صباح يوم السبت.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالجدول الزمنى فى تنفيذ الأعمال كما وجه رؤساء الأحياء والمراكز المختصة بالمتابعة الدورية للأعمال وإزالة آى معوقات .

وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت شركة مياه الشرب بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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