تقام اليوم الجمعة 25 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مباراة هيرتا برلين وأينتراخت فرانكفورت فى افتتاح منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الألمانى "بوندزليجا" بالموسم الجديد. مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم هيرتا برلين ضد أينتراخت فرانكفورت 8:30 على قناة beIN SPORT FR HD1 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم ليل ضد نانت 9:00 على قناة beIN SPORT HD 6 مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم حرس الحدود ضد طلائع الجيش 3:00 على قناة أون تايم سبورت مصر المقاصة ضد المقاولون العرب 5:30 على قناة أون تايم سبورت الاتحاد السكندرى ضد إنبى 8:00 على قناة أون تايم سبورت



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.