نشر موقع العربى الحديث ، تسريب صوتى بالتزامن مع دعوات التظاهر في مصر اليوم الجمعة، من قبل جماعة الإخوان المسلمين عبر منصاتها الإعلامية المختلفة، حيث رصد “العربي الحديث” قيام العناصر الإخوانية في مصر بتكليفات من أجهزة الاستخبارات الخارجية والتى تنفذ توجيهاتها قناة الجزيرة الفضائية. وأظهر “الفيديو” إعطاء التعليمات لعناصر اخوانية بمصر بتصعيد الأحداث ليكون اكثر فاعلية فى تأجيج الموقف. ويقول أحد العناصر في الفيديو : “أنتم لازكم تصنعوا لقطة حاجة مختلفة تسمع على مواقع التواصل الاجتماعي، والتليفزيون”.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العربى الحديث يفضح توجيهات قيادات الجزيرة لعناصر "الإرهابية " بمصر فى تسجيل صوتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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