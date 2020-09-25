لجنة التخطيط ترفض تعيين التشكى بروكيتش مديراً فنياً مؤقتاً للأهلي

رفضت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى فكرة الاستعانة بالتشيكى ميشال بروكيتش، مدير قطاع الناشئين فى النادى، بمنصب المدير الفنى المؤقت للفريق خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الذى سيرحل عن الفريق فى غضون اليومين المقبلين، ويأتى موقف لجنة التخطيط بالأهلى، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف، بعدما ظهر اقتراح فى النادى يُطالب بالاعتماد على الخبير التشيكى الذى تعاقد معه الأهلى مؤخراً للإشراف على قطاع الناشئين كمدير فنى مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبى صاحب سيرة ذاتية قوية، لكن اللجنة أكدت أن ميشال بروكيتش لا يصلح لهذه المهمة ولا يمكن التعاقد معه لفترة مؤقتة، ومن الأفضل تركه فى مهمته والعمل على تعيين جهاز وطنى مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبى إذا إحتاج التعاقد مع مدرب أجنبى فترة للتفاوض.

وفى السياق ذاته، اتفق مسئولو الأهلى على تعيين مدرب عام مصرى سيتم تعيينه ضمن الجهاز الأجنبى الذى سيتولى المسئولية خلال الأيام القليلة المقبلة، خلفاً لجهاز رينيه فايلر الذى سيرحل بنسبة كبيرة للغاية عقب مباراة طنطا غداً، السبت، فى الجولة الـ30 لبطولة الدورى الممتاز التى توّج الأحمر بلقبها الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن يعلن مسئولو القلعة الحمراء خلال اليومين المقبلين رحيل جهاز فايلر بسبب رفض إدارة الاهلى الشروط التى حددها المدرب السويسرى للبقاء فى النادى ويأتى فى مقدمتها السفر لمد خمسة أيام كل شهرين إلى سويسرا للاطمئنان على زوجته والحصول على 400 ألف دولار مكافأة الفوز بالدورى فضلاً عن إجراء تغييرات فى جهازه المعاون.

ويتفاوض الأهلى حالياً مع أكثر من مدرب أجنبى لخلافة رينيه فايلر الفترة المقبلة وفى حالة نجاح المفاوضات سيتم الإعلان عن المدرب الجديد الأسبوع المقبل حتى يقود المدير الفنى الفريق فى مباراة أو أثنين ببطولة الدورى قبل خوض مباراة الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 أكتوبر المقبل بالمغرب، وفى حالة تعثّر مفاوضات التعاقد مع مدرب أجنبى حالياً سيتم إسناد الفرصة لمحمد يوسف لقيادة الفريق أفريقياً ومحلياً لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.



