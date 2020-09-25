4 جرحى في هجوم قرب المقر القديم لصحيفة "شارلي إيبدو" بباريس

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، عن إصابة 4 أشخاص في هجوم باريس، اثنان منهم في حالة خطيرة، وذلك في محيط المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو.

وأفادت رويترز، أن كاستيكس أعلن فرض طوق أمني حول المقر السابق لصحيفة شارلي ايبدو، فيما أكد مصدر بالشرطة الفرنسية أن عملية البحث جارية عن اثنين مشتبه بهما.





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