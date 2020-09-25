خالد الصاوى فى ذكرى رحيل خالد صالح: انت دايما موجود عمرك ما غبت

حرص النجم خالد الصاوي علي إحياء ذكرى وفاة صديقه الراحل خالد صالح السادسة، والذي توفي بمثل هذا اليوم عام 2014، ونشر الصاوي صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها قائلا :"انت دايما موجود عمرك ما غبت".



خالد الصاوي

واستطاع النجم الراحل خالد صالح خلال 14 عاما، أن يصل إلى قلوب جمهوره من خلال العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، التي شارك فيها بأدوار متميزة، منها، "حرب إيطاليا"، و"تيتو"، "والريس عمر حرب"، و"عمارة يعقوبيان"، و"أحلام حقيقية"، "وعن العشق والهوى"، و "أحلى الأوقات"، "ابن القنصل”، و"كف القمر"، ومسلسل "محمود المصري"، في عام 2004، و"سلطان الغرام" في عام 2007، و"بعد الفراق" في عام 2008، و"تاجر السعادة"، في 2009، و"فرعون" في عام 2013.

وكان خالد صالح مريضا بالقلب منذ أكثر من 20 عاما، وأجرى صالح عملية بالقلب منذ عدة سنوات وعمل خالد صالح سائق تاكسي، في فترة ما بعد تخرجه من كلية الحقوق، وهو ما استفاد منه كثيرا، حيث اكتسب خبرة التعامل مع الناس.

عمل خالد صالح في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية كمساعد مخرج، وكان الاسم الذي يظهر به صالح على “بروشور” الأعمال المسرحية التي يقدمها فيه حينها هو خالد سيد صالح، حيث إن هذا هو الاسم الحقيقي للراحل، والمكتوب في شهادة ميلاده.



