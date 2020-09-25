محمد صلاح على بعد هدف من صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. إنفوجراف

تنطلق منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي غدا، السبت، بمباراة برايتون ضد مانشستر يونايتد، بعدما اختتمت منافسات الجولة الثانية الاثنين الماضى، وشهدت مواجهات ساخنة بين 20 فريقا بالبريميرليج، وكان أبرز أحداث الأسبوع الثانى هو تسجيل رقم قياسى لأكبر عدد من الأهداف فى جولة واحدة، عندما سجل جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الهدف رقم 44 فى الأسبوع الثانى بمرمى ولفرهامبتون.

ويتصدر حاليًا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي دومينيك كالفيرت لوين لاعب إيفرتون، بعد تسجيله ثلاثية خلال مواجهة وست بروميتش ألبيون، متساويًا مع الكوري سون هيونج مين مهاجم توتنهام هوتسبير، الذى سجل "سوبر هاتريك" أمام ساوثهامبتون.

وغاب نجم ليفربول محمد صلاح عن التهديف فى تلك الجولة، أمام تشيلسي، وهي المباراة التي شهدت تسجيل هدفين من قِبل السنغالي ساديو ماني، لكن يتواجد صلاح فى المركز الثالث وعلى بعد هدف من الصدارة بعدما سجل 3 أهداف فى أولى مباريات الموسم ضد ليدز يونايتد، ويأتى ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية على النحو التالى:

دومينيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 4 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 4 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 3 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، هدفين.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، هدفين.

هيلدر كوستا، ليدز يونايتد، هدفين.

ماتيوز كليتش، ليدز يونايتد، هدفين.

نيل موباي، برايتون، هدفين.

داني إنجز، ساوثهامبتون، هدفين.

راؤول خيمينيز، وولفرهامبتون، هدفين.

ألكسندر لاكازيت، آرسنال، هدفين.

ساديو ماني، ليفربول، هدفين.



خيمينيز لاكازيت ماني



موباي كليتش انجز



زاها بامفورد كوستا



سون ولوين وصلاح



هدافو الدوري الإنجليزي



