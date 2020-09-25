وفاة شقيقة الدكتور مفيد شهاب والعزاء غدا في مسجد المواساة

أعنلت أسرة الدكتور مفيد شهاب عن وفاة شقيقتة السيدة الفاضلة الدكتورة ماجدة شهاب ، وسيوارى جثمانها الثرى السبت الموافق 26 سبتمبر بعد صلاة الظهر بمسجد المواساة بمدافن الأسرة بالمنارة بالاسكندرية. وتتقدم أسرة "اليوم السابع" بخالص العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب، متمنين أن يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.



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