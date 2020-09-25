العربى الحديث يكشف مخططات الإخوان لنشر العنف اليوم.. بيان لمكتب الإرشاد الإخواني يدعو عناصره لإشعال الغضب ..ووجدى غنيم: انزل وكس...

مازالت قيادات جماعة الإخوان ، تدعو الشعب المصري للنزول من أجل مظاهرات اليوم الجمعه التى دعت لها عبر منصاتها الإعلامية المختلفة، وذلك لإثارة الفوضى والعنف والتخريب في الشارع المصري، والعمل على تفكيك مؤسسات الدولة المصرية.

ووجه مكتب الإرشاد الإخواني لعناصره في مصر لإشعال الغضب في جمعة سبتمبر ٢٠٢٠، مع استمرار دعوات التظاهر اليوم في مصر على الأوضاع في البلاد، وجاءت تعليمات مكتب الإرشاد اليوم في بياناً رسميًا نشره موقع "العربي الحديث"

وقال نص البيان :" مسئولي المكاتب الإدارية في المحافظات توجيه عام لجميع افراد المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان المسلمين، في ظل ما تشهده بلادنا الحبيبة من تظاهرات ضد نظام السيسي الفاجر المستبد، وحالة الغضب العامة، من أبناء شعبنا العظيم التي تعوم كافة ‘رجاء البلاد، تهيب جماعة الاخوان المسلمين بجميع ابناءها، وجميع أبناء الوطن المخلصين الي التظاهر غدا يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر ۲۰۲۰، كما تدعوهم الي مواجهة قوات السيسي الغاشمة بكل ما يتوافر لديهم من أسلحة دفاعا عن أنفسهم وعن المتظاهرين من قوات الانقلاب.. حفظ الله بلادنا الحبيبة ووفقنا لما فيه خير للبلاد والمسلمين".

وقال وجدي غنيم، أحد قيادات جماعة الإخوان عبر حسابه الرسمي على تويتر”، :"انزل يا حبيبي متخافش ده واجبك نحو دينك في سبيل اقامة دولة الخلافة انزل وكسر وخرب مباح شرعًا امام افعال الظالمين وبالتأكيد لو اتضربت".

وأضاف :"لو اتاخدت ف كله في ميزان حسناتك، جمعة الغضب.. يارب انصرنا”، ويجدر الإشارة إلى أن دعوات الإخوان للتظاهر في مصر، رفض من قبل المجتمع بكل أطيافة، وتوالت التغريدات المساندة للدولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واصل الإخوانى الهارب محمد ناصر ، التحريض ضد الدولة المصرية ، من خلال الدعوة للعنف والتخريب فى مصر, ودعا الإخوانى المواطنين للتظاهر ، كما حرضهم على العنف والتخريب والتكسير .

وقال الإخوانى الهارب محمد ناصر فى تدوينه له على موقع التدوينات القصيرة " تويتر"و نشرتها موقع سبق الإخبارية متسمعش للي بيقولوا انك أنت هتتقبض عليك واحنا لا ، هو ده دورك النزول والثورة والتكسير وحدف الطوب ، كل ده في سبيل تحقيق الحرية في بلدك فمتسمعهمش ويكش تستشهد ويابختك ساعتها”.

وخرج الإرهابى معتز مطر، مقدم برنامج " مع معتز على قناة الشرق الإخوانية"، مطالبًا الشعب المصري بالاستجابة والنزول للشوارع المصرية للتظاهر، وذلك حسبنما كشف موقع العربى الحديث، وذلك بالتزامن مع دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتحريض والعنف.

وغرد "مطر" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر":" أنا بقولك انزل واتضرب وخليهم ياخدوك انت نازل عشان حرية بلدك متسمعش كلام شبه انكوا هتنزلوا تتاخدوا واحنا اللي بنحرككوا بس، وده واجبك النزول وانك يتقبض عليك في سبيل الحرية".



