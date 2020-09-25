"لقيت الطبطبة" لحسين الجسمى تتجاوز 139 مليون مشاهدة

حققت أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، أكثر من 139 مليون مشاهدة، بعد طرحها منذ على قناته الرسمية بموقع يوتيوب من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع موسيقي توما.

كان الشاعر أيمن بهجت قمر قد صرح: "إن نجاح أغنية بالبنط العريض لم يكن مقصودا والقصة ليست بأنى شعرت بأنها لناس تحتاج للطبطبة ولكن ده ممكن يكون تحليل لما يحتاجه الناس في الوقت الحالي ولذلك حققت النجاح".

وأضاف أيمن بهجت قمر خلال لقائه في برنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، المذاع على قناة Dmc: "حسين الجسمى بعتلى اللحن وأنا أول مرة أتعامل معاه كملحن لأن طول عمرى بتعامل معاه كمطرب، وعجبنى أوى وقعدت أكتب عليه لأن اللحن بيساعد برده، وطلب منى جملة تعلق مع الناس وسبحان الله هي جت كدة".

وتابع: "في كيمياء جميلة بينى وبين حسين الجسمى، وهو من الناس اللى بتريحنى جدا في الشغل، وهو من المطربين الكبار اللى صوته بصمة، وإنسان على قدر كبير من الأخلاق والاحترام، بجانب أن التوزيع كمان مع توما وده بيكمل سلسلة نجاحتنا احنا التلاتة سوا".



