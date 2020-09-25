وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان 29 مسجدا بتكلفة 50 مليون جنيه.. صور

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم الجمعة ، 29 مسجدًا بتكلفة تزيد على (50) مليون جنيه، في إطار خطة الوزارة لافتتاح عدد من المساجد خلال شهرى سبتمبر الجارى، وأكتوبر المقبل.

وقالت وزارة الأوقاف، إن ما تم افتتاحه من مساجد بمحافظة البحيرة للعام الحالي 2020م بلغ 106 مساجد بتكلفة تزيد على 200 مليون جنيه.





وخلال خطبة الجمعة اليوم، بمسجد "التقوى" بقرية زاوية شوشة مسقط رأس مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن الصدق محمدة ومنجاة ، وأن الكذب منقصة ومهلكة ، مصداقًا لقول رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم ) : " عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا " ، وهذا ما نشاهده من جماعات الفتنة وأبواق الضلال الذين لا همّ لهم إلا الكذب والافتراء وبث الشائعات ، ونحن على ثقة أن الله (عز وجل ) سيرد كيدهم في نحورهم ؛ لأن الله يقول : " إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ " ، ويقول سبحانه : " إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ " .





وأوضح جمعة، أنه ليس شرطًا أن تكون كذابًا بل يكفيك من الإثم أن تنقل كل ما تسمع دون تحقق ، أو تنقل ، أو تشارك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما تجده على صفحات الآخرين دون تحقق ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم ) : "كفى بالمرء كذبًا أن يحدثَ بكل ما سمع"، مؤكدًا أن الإيمان والكذب لا يجتمعان ، وأن الكذب من صفات النفاق ، وفي ذلك يقول نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم ) : " آيةُ المُنافِقِ ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كذَبَ، وإذا وعَدَ أخلَفَ، وإذا ائْتُمِنَ خان " .



