شبرا الخيمة تكذب تنظيم الحمدين القطرى والإخوان.. مفيش مظاهرات ويسقط الإرهاب.. فيديو

سيطر الهدوء التام على شوارع وميادين شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة 25 سبتمبر، ولم تظهر أى تجمعات أو تظاهرات فى أي مناطق بالمنطقة، وذلك مع الانتشار الأمني المكثف في أغلب ميادين وشوارع المنطقة، وسادت حالة من السيولة المرورية، فى ظل تواجد رجال الشرطة بشكل دائم ومكثف في عدة مناطق مختلفة، تزامنا مع دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لجمعة الغضب.
من ناحية أخرى، يواصل النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة، لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على استجداء المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وإرسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر.
ويظهر هذا دور النظام القطرى فى التحريض ضد مصر، حيث خصصت قناة الجزيرة لحرق مصر وتخريبها من خلال نشر أرقام تليفوينة لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.
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