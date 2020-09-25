نيمار وفابريجاس يدعمان ميسي فى حربه ضد إدارة برشلونة

دعم النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والإسبانى سيسك فابريجاس لاعب موناكو الفرنسي، ولاعبا برشلونة السابقان الأرجنتينى ليونيل ميسي مهاجم الفريق الكتالونى فى حربه ضد إدارة البارسا، بعد الرسالة التى هاجم فيها "البرغوث" إدارة البلوجرانا عقب رحيل الأوروجويانى لويس سواريز عن كامب نو.

وعلق نيما ردا سيلفا على رسالة ميسي بعبارة، "أمر يثير الدهشة، القيام بمثل هذه الأشياء".



رد نيمار

وعلق أيضا سيسك فابريجاس على رسالة ميسي بعدد من الرموز التشجيعية التى تشير إلى دعمه للبرغوث فى حربه على برشلونة.



رد فابريجاس

وكانت رسالة ميسي قد جاءت على النحو التالى، "لقد خطرت لى الفكرة بالفعل ولكن اليوم دخلت غرفة تغيير الملابس وسقطت البطاقة بالفعل، ما مدى صعوبة عدم الاستمرار فى المشاركة معك يومًا بعد يوم، سواء فى الملعب أو فى الخارج.. سوف نفتقدهم كثيرا لقد مرت سنوات عديدة، رفقاء كثيرون، غداء، عشاء.. أشياء كثيرة لن تُنسى أبدًا، كل يوم معًا".

وأضاف ميسي، "سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر والمزيد فى مواجهتك"، وقال ساخرا، "كنت تستحق أن تُطرد لما أنت عليه أحد أهم اللاعبين فى تاريخ النادى، وحققت أشياء مهمة سواء مع الفريق أو بشكل فردى."

وتابع ميسي، "لم تكن تستحق الطرد كما فعلوا، لكن الحقيقة هى أنه فى هذه المرحلة لا شيء يفاجئني".

واختتم البرغوث حديثه قائلا، "أتمنى لك كل التوفيق فى هذا التحدي الجديد، أحبك كثيرا أحبك كثيرا، أراك قريبا يا صديقي".

يذكر أن نيمار دا سيلفا رحل عن برشلونة فى 2018، لينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية تقدر بـ 222 مليون يورو، بعد أن رفضت إدارة الفريق الكتالونى زيادة راتبه، ورحل أيضا فابريجاس عن الفريق الكتالونى في 2014، بعد ان استبعده لويس انريكى من القائمة الأساسية للفريق لعدم اقتناعه بقدراته مثلما فعل كومان مع لويس سواريز.



