الإعلام الإسباني يكشف فساد المقاول الهارب.. صحيفة "كرونيكا": اتهم ابن عمه وسائقه بسرقة مجوهرات بقيمة 300 ألف يورو من مسكنه في بر...

كشف موقع صحيفة "cronica global" كرونيكا الإسبانية عن حقيقة أملاك المقاول الإرهابي الهارب محمد علي ، بعد الكشف عن بلاغ بسرقة مجوهرات له في برشلونة بقيمة 300 ألف يورو، على يد شريكه وأبن عمه صفي الدين البقاوي وسائقه يوسف المالكي.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن قصة سرقة غريبة حدثت مع المقاول المصري الهارب محمد علي ، والمتهم بقضايا فساد في مصر والذي هرب إلى إسبانيا مؤخرا، يروج لعملية احتيال حدثت معه في برشلونة.



جانب من تقرير الصحيفة الإسبانية

ونقلت الصحيفة عن مصادر في القطاع العقاري بإسبانيا، قولها إن محمد علي قدم شكوى إلى الشرطة الاسبانية في أبريل 2019 بتهمة السطو على شقته في برشلونة، متهما في بلاغه نجل عمه صفى الدين البقاوى، وسائقه يوسف المالكى، بسرقة 300 ألف يورو قيمة المجوهرات المختفية، و 5 ساعات فاخرة بقيمة 60 ألف يورو وجهازي كمبيوتر بسعر يزيد عن 2000 يورو و 60 ألف يورو نقدًا.

وأوضحت الصحيفة أن مصادر أخرى شككت في هذه الرواية، وحذرت من أن محمد علي يسعى ببساطة لإعادة إظهار صورته في أوروبا كرجل أعمال ضحية للنظام المصري، لإخفاء عمليات فساد في إسبانيا، خاصة بعد أحكام صدرت ضده لارتكابه جرائم اقتصادية ، مثل تلك التي تظهر الآن في شكوى أخرى ضده في إسبانيا.

ووفق الصحيفة الإسبانية ، فأن الهارب محمد على، يحاول الاستثمار في اسبانيا، وعمل أرضية اقتصادية في محاولة منه لأقناع القضاء الإسباني بعدم ترحيله إلى مصر، ومواجهة الاتهامات الصادرة في حقه، بشأن الجرائم الاقتصادية وتهربه الضريبى وعمليات غسيل الأموال التي يقوم بها، حيث يروج لنفسه أمام وسائل الاعلام الإسبانى على أنه رجل أعمال لديه أفكار استثمارية في إسبانيا من خلال شركته للاستثمار العقارى.

في الرسالة الموجهة إلى الشرطة الكتالونية ، والتي تمكنت وسائل الإعلام الإسبانية من الوصول إليها ، يشير محمد علي إلى ابن عمه وسائقه ويؤكد أن صفي الدين البقاوي قد أدين بالسرقة في مصر مرتين ومرة بتهمة التزوير الوثائقي.