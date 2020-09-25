المحكمة تشطب إشكال زوج هالة صدقى فى حكم حبسه بعد تغيبه

أقام سامح سامى زوج الفنانة هالة صدقى إشكالا فى تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده لامتناعه عن دفع متجمد مبلغ النفقة، وزعم فى الإشكال أنه سدد متجمد النفقة ومعه مخالصة موقعة منها سوف يقدمها للمحكمة، وتحدد لنظر الإشكال فى جلسة أمس الخميس 24/9 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حيث حضرت الفنانة هالة صدقى بصحبة محاميها رفعت الشريف وفوجئت المحكمة بعدم حضور الزوج أو محاميه ولم يقدم أى شىء فتيقنت المحكمة من كذب ادعاءات الزوج وقررت شطب الإشكال.

من جانبها أكدت الفنانة هالة صدقى لـ"اليم السابع" أن محامى زوجها سامح سامى أرسل لها إعلانا يفيد بتقاضيها مبلغ 150 الف وهو باقى مستحقات النفقة، وأنها وقعت على هذا الايصال مشددة على أن ذلك لم يحدث اطلاقاً، خاصة أن النفقة لابد من دفعها فى المحكمة وليس بشكل ودى لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها ومحاميه وأيضاً محمد ضاحى الصحفى الذى نشر الفيديو المسىء لها.

وأشارت هالة صدقى إلى أن المحاولات التى يقوم بها زوجها سامح سامى غرضها الأول هو التهرب من دفع باقى مستحقات النفقة، موضحة أنه من المقرر أن تكون هناك جلسة الأسبوع المقبل للحكم فى دعوة المصروفات الدراسية للأبناء والتى تبلغ مليون جنيه، وشددت على أنها لا تريد من كل ما يحدث إلا أن يتركها زوجها وأولادها ليس أكثر من ذلك.

وكانت هالة صدقى قد أعلنت منذ يومين إلغاء القضية المهينة المشينة لها ولأولادى من زوجها لعدم دخول محاميه القاعة، بعد تأكده من حضورها بصبحة محاميها ومعهما كل الأدلة والبراهين، على كذبه وادعائه، حيث كتبت على فيس بوك:تكرم القاضى لتأجيلها لآخر الرول، لإصرارى على تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح فى التشهير".

