س و ج.. كل ما تريد معرفته عن "حمدى" صفقة الأهلي الثانية فى الصيف

أنهى مسئولو النادى الأهلى أمس، الخميس، ثانى الصفقات فى ميركاتو الصيف، حيث تعاقد النادى مع أحمد عبد القادر "حمدى" قادماً من نادى سبارتا براج التشيكى ليكون حمدى اللاعب الثانى فى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعدما نجح الأهلى فى التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، ونرصد فى سياق التقرير التالى أهم المعلومات الخاصة بهذه الصفقة وإلى التفاصيل:

س: كيف جاء تعاقد الأهلى مع أحمد عبد القادر "حمدى"؟



ج: الأهلى تعاقد معه بعد متابعة حيّة لمستوى اللاعب ومشاركاته مع نادى سبارتا براج التشيكى، وظهر اللاعب الصاعد بشكل جيد للغاية جعل مسئولى القلعة الحمراء يتعاقدون معه.

س: ما هى مدة عقد الأهلى مع حمدى؟

ج: مدة العقد خمسة مواسم.

س:هل كانت هناك عروض أخرى أمام أحمد عبد القادر قبل التوقيع للأهلى؟



ج: نعم فاللاعب كان لديه عرضان من نادى هايدوك سبيلت الكرواتي، وإيه إس ‏ترينسن السلوفاكي، ومعهما عرض الأهلي، ورغم أن عرض الأهلى كان الثالث لكن اللاعب فضّل الانتقال للقلعة الحمراء.

س: ماذا عن علاقة اللاعب بالأهلى قبل العودة؟



ج: كان أحمد عبد القادر أحد خريجى قطاع الناشئين فى الأهلى وظهر بشكل جيد لمدة خمسة مواسم فى القطاع حصل خلالها على لقب أفضل لاعب وهداف الفرق المختلفة ليرحل من القطاع إلى التشيك ثم يعود للأهلى مؤخراً.

