عماد متعب يقارن بين قدرات طاهر محمد طاهر ومحمد إبراهيم

يرى عماد متعب نجم النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، أن الثنائى محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق مصر المقاصة، وطاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، لديهما مميزات هجومية كبيرة، وقال متعب فى تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: محمد ابراهيم يتألق عندما يحصل على مساحة من الحرية من الواجبات الدفاعية فى الملعب، ولكنه مع إيهاب جلال كان يلتزم بواجباته بشكل جيد، ويصنع النقلة الهجومية بطريقة مميزة.

واصل متعب: وعلى نفس النمط طاهر محمد طاهر لاعب لديه قوة وسريع وسنه صغير واسلوب عماد النحاس يجعل الفريق كله بيدافع، ولذلك طاهر يقوم بأدواره الدفاعية بشكل مميز، والثنائى لديه مميزات هجومية عالية جداً.

ويعتبر طاهر محمد طاهر هو أول صفقة صيفية أنها الأهلى بشكل رسمى، بينما تشير الأنباء إلى اقتراب محمد إبراهيم من النادى الأهلى فى الفترة المقبلة.

وأعلن عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، تشكبل ذئاب الجبل الذى يستعد لمواجهة نظيره مصر المقاصة، فى المباراة التى تجمع الفريقين في الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة الكروية ، يدخلها الفريق الفيومى منتشياً بعد التعادل السلبى مع الاهلى بطل الدوري في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل ذئاب الجبل مع زعيم الثغر بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، محمد سمير، فاروقا نور الدين، أمير عابد، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، طاهر محمد طاهر، شكرى نجيب، محمد عصام، محمد سالم.

وعلى دكة البدلاء كل من: ابراهيم صلاح، يوسف الجوهرى، فادى نجاح، كريم مصطفى، عبد الرجمن فاروق، حسن شاهين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيرى.

كما أعلن على عاشور تشكيل المقاصة الذى جاء كالتالى: حمد مودى، صلاح ريكو، باولن فوافى، خالد أوتشو، محمود حمدى، عصام صبحى، عمرو مرعى، محمد إبراهيم، أحمد محسن، ميدو جابر، أحمد ياسين

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 وتعادل في 10 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 14 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لـ "على عاشور" مديراً فنياً مؤقتاً للمقاصة عقب رحيل إيهاب جلال عن منصبه ويسعى لترك بصمة جيدة في أول ظهور له مع الفريق الفيومى فيما شدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على لاعبيه ضرورة استعادة قطار الانتصارات لمواصلة ملاحقة الزمالك وبيراميدز على المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد.

