كيف صارت علاقة جينيفر أنيستون وبراد بيت بعد انفصاله عن أنجلينا جولى؟

يبدو أن العلاقة بين النجم العالمي براد بيت وزوجته السابقة النجمة العالمية جينيفر أنيستون أصبحت علاقة صداقة قوية، بعدما انفصل براد بيت عن زوجته الحالية النجمة انجلينا جولي، فبعد الانفصال الذي من المقرر ان يصبح طلاق قريبا عادت علاقة بيت وجينيفر من جديد ولكنها لم تكن معلنة ونشرت الكثير من الاخبار التي تزعم أنهما عادا في علاقة حب من جديد، في ذلك الوقت نفت أنيستون تلك الأخبار وأكدت أنها ليست مساعدة لدخول علاقة مع بيت أو غيره.



براد بيت وجينيفر انيستون لاول مرة من 19 سنة (1)



براد بيت وجينيفر انيستون لاول مرة من 19 سنة (2)



جينيفر انيستون وبراد بيت في حفل



كيف كان لقاء جيينفر انيستون وبراد بيت امام الكاميرات

ثم عادت الاخبار حول الثنائي من جديد عندما تسرب خبر حضور براد بيت عيد ميلاد جينيفر ال50، واستمرت اخبار الشائعات حولهما لحين التقيا في حفل جوائز نقابة ممثلى الشاشة SAG نسخته الـ26، ورصدت عدسات المصورين لقطات لهم وهما يتصافحان، لكن براد نفى بشكل غير مباشر وجود علاقة بينهما فى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب عندما صعد على مسرح الحفل، وقال في كلمته " كنت اود اصطحاب والدتي للحفل لكن خشيت ان يقال انها حبيبتي " كرد ساخر علي الاخبار الرومانسية التي تنشر عنه بما فيهم اخبار علاقته بجينيفر أنيستون.

وتمر الأيام لحين يجتمع الثنائي في عمل يثبت بشكل غير مباشر انهما عادا أصدقاء حيث اجتمع براد بيت وجنيفر أنيستون مجددًا على الشاشة لأول مرة منذ عقود للقراءة على الطاولة لمشاهد فيلم 1982‪ Fast Times At Ridgemont High‬، حيث لعب الممثل البالغ من العمر 56 عامًا دور براد هاميلتون، الذى لعبه فى الأصل القاضى رينهولد ، بينما لعبت زوجته السابقة جينيفر 51 عامًا ، دور ملكة الجنس 'ليندا باريت.

شارك الزوجان السابقان الشاشة معًا خلال قراءة أحداث من خلال مشهد وصول براد إلى حفلة بلياردو استضافتها أخته الصغرى ستايسي هاميلتون ، والتي لعبت دورها الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار جوليا روبرتس ، 52 عامًا‪.‬

ويعتبر لقاء براد بيت وجيينفر انيستون اول لقاء فني لهم بعد 19 سنة من الانفصال، عبر منصتي «فيس بوك» و«تيك توك» لقراءة حية لفيلم كوميدي رومانسي وكان آخر ظهور لبراد بيت أمام زوجته السابقة جنيفر أنيستون عندما حل ضيفاً بمشهد في المسلسل الشهير «فريندز».

وظهر الثنائي من خلال الحسابات الرسمية لمؤسسة «بنس كور» هذا الأسبوع لقراءة حية مشتركة للفيلم الكوميدي الرومانسي « -" ‪Fast Times At Ridgemont High ‬" من بطولة الممثل الأمريكي شون بين، والذي تم عرضه أول مرة عام 1982 .

وكانت جنيفر انيستون تزوجت براد بيت عن حب عام 2000 لكنه حين صوّر فيلم: ‪Mr & Mrs Smith‬ إلى جانب أنجلينا جولي، ونشأت علاقة قوية بينهما وبدآ في التخطيط لحياتهما المستقبلية، تم الإنفصال عن زوجته جينيفر عام 2005 .