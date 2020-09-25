الأهلي يُحدد موعد فسخ التعاقد مع فايلر الخميس

حددت إدارة النادي الأهلي الخميس القادم موعداً نهائياً لإعلان فسخ التعاقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق، جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني، كما أكدت الإدارة على أن كل ما يترد في وسائل الإعلام عن ترشيحات بديلة لخلافة فايلر كلام عار تماماً من الصحة ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر خاصة وأن قرار الادارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محلياً وقاريا ً.

من ناحية أخرى، يكثف مسئولو الأهلي من مفاوضاتهم لضم النجم يوسف البلايلي مهاجم الأهلي السعودي لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد، في ظل تعثر مفاوضات ضم المغربي أيوب الكعبي، الذي وقع للوداد المغربي خلال الساعات الماضية، وتري لجنة التخطيط بالأهلي ان البلايلي هو أفضل خيار لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد، خاصة بعد ترحيب اللاعب بارتداء القميص الأحمر وابدى موافقته علي تخفيض مطالبه الماديه ،في الوقت الذي يسير الأهلي بالتوازي في مفاوضات الأهلي السعودي الذي يملك عقد اللاعب، ويشترط الأهلي السعودي الحصول علي 4 ملايين دولار لبيع البلايلي، إلا أن إدارة الأهلي ترغب في تخفيض المبلغ لـ2 مليون دولار فقط.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

