بريطانيا تسجل 6874 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا 6874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة وهو رقم قياسي جديد، ارتفاعا من 6634 حالة أمس، وفقا لبيانات نشرت على موقع الحكومة على الإنترنت.

كما سجلت اليوم 34 حالة وفاة خلال 28 يوما من ثبوت إيجابية فحص مرض كوفيد-19، لكن البيانات استبعدت الوفيات في اسكتلندا لأسباب تقنية.

