نشب منذ قليل حريق هائل بمصنع بويات بالمنطقة الصناعية الخامسة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، وسنوافيكم بالتفاصيل.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق هائل فى مصنع بمدينة السادات والحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات إطفاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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