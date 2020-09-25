مقاضاة مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا فى قضايا شيكات بدون رصيد بـ75 مليون جنيه

تداولت دوائر قانونية، أخبار حول إقامة 12 دعاوى قضائية ضد رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة سينا كولا مصر، وذلك لإصداره شيكات بدون رصيد لعدد من الشركات المتعاملة معه، وصلت قيمتها لشركة واحدة نحو 75 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه سبق أن صدر ضده 6 أحكام ضده بقضايا شيكات بدون رصيد.

وبحسب ما تداول فهناك شركات أخرى ستقيم دعاوى قضائية جديدة أخرى ضد رجل الأعمال مصطفى الإمام يوم الأحد المقبل، بعد استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة.

ويذكر أن رجل الأعمال مصطفى الإمام رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا، سبق اتهامه فى قضايا مماثلة منها قضية التهرب الضريبي من سداد 383 مليون جنيه للضرائب العامة على المبيعات عن شركته خلال الفترة من شهر يناير لعام 2011 حتى شهر ديسمبر لعام 2015.