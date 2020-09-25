استقبال رائع لسواريز فى تدريبه الأول مع أتلتيكو مدريد.. فيديو

تلقى النجم الأوروجوايانى لويس سواريز، استقبالا رائعا، فى تدريبه الأول، مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد، الذى انضم إليه، خلال الميركاتو الصيفى الجاري، بعقد لمدة عامين، قادما من فريق برشلونة، وكان برشلونة، قد أعلن في بيان رسمي عن رحيل مهاجمه الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز إلى نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ووجه البارسا الشكر لسواريز الذي يعتبره من أساطير النادي كونه ثالث الهدافين التاريخين للنادي وذلك عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع "تويتر" بعد 6 سنوات قضاها المهاجم الخطير على ملعب "كامب نو"، وقال برشلونة في بيانه: "اتفاق مع أتلتيكو مدريد على انتقال لويس سواريز، حيث توصل الناديان إلى اتفاق يقضى بانتقال مهاجمنا لهم، سيدفع فريق أتلتيكو مدريد لـ نادي برشلونة 6 ملايين يورو كمتغيرات".

وظهر لويس سواريز، اليوم الجمعة، فى تدريبات أتلتيكو مدريد، خلال تدريبه الأول، وقام نجوم فريق الروخى بلانكوس، بإستقباله بطريقة مميزة.

ويستعد أتلتيكو مدريد، لخوض أولى مواجهاته فى الموسم الجديد من الدوري الإسباني، بعد غدٍ الأحد، عندما يستضيف فريق غرناطة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا.

وتأجلت أول مواجهتين، لفريق الروخى بلانكوس، بسبب المشاركة المتأخرة لفريق المدرب دييجو سيميونى، فى مسابقة دورى أبطال أوروبا.



