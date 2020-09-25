بيراميدز يحتفل بضم شريف إكرامي على "السوشيال ميديا".. فيديو وصور

احتفل نادي بيراميدز بالتعاقد الرسمي مع الحارس شريف إكرامي، اليوم الجمعة، وذلك بعد إعلان النادي انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق، بداية من الموسم المقبل، حيث شارك بيراميدز فيديو وصورا للاعب شريف إكرامي عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر.

وأعلن نادي بيراميدز عن التعاقد بشكل رسمي مع الحارس شريف إكرامي، لينضم إلى صفوف فريق الكرة بالنادي بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، لمدة 3 سنوات مقبلة، ويقدم نادي بيراميدز، حارسه الجديد، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، للكشف عن تفاصيل التعاقد الرسمي.



شريف اكرامي

ويقدم المهندس ممدوح عيد، الحارس الدولي في المؤتمر الصحفي لوسائل الإعلام، بحضور هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

يذكر أن شريف إكرامي هو ثالث صفقات بيراميدز في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع أحمد فتحي ورمضان صبحي. ويمتلك شريف اكرامى مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات فى القلعة الحمراء، منذ كان ناشئا فى الأهلى، حتى إعلان الرحيل فى مسيرة دامت 23 عاما.

يبلغ شريف إكرامى من العمر 37 عا، وتبلغ القيمة التسويقية 300 ألف يورو، انضم شريف للفريق الأول للأهلى عام 2004، حقق 18 بطولة مع الأحمر، بطولة الدورى 7 مرات، كأس مصر مرة واحدة، السوبر المصرى 5 مرات، دورى أبطال أفريقيا مرتين، كأس الكونفدرالية مرة واحدة، السوبر الأفريقى مرتين.







الحارس شريف اكرامي



اللاعب شريف اكرامي



